Смартфоны OPPO Find X10 продаются хуже ожидаемого

Китайские источники сообщают, что представленные на этой недели флагманские смартфоны серии OPPO Find X10 не стали хитом продаж. Утверждается, что в первый день продаж на домашнем китайском рынке новинки продаются на 60% хуже, чем предыдущее поколение. Напомним, что в серии вошли модели Find X10E, Find X10 и Find X10 Pro Max, которые оценены от 745, 820 и 1010 долларов соответственно.

OPPO Find X10 получил 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9600M с тактовой частотой 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2768:1272 пикселя, частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью 2000 нит, ОЗУ LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, кремний-углеродную батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт, основную камеру Hasselblad с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 6.0), 200 Мп (65-мм телеобъектив и стабилизация уровня CIPA 7.0) и 50 Мп (15-мм сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, поддержку Wi-Fi 7, корпус толщиной 8,35 мм и массой 216 граммов, защиту от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), боковую рамку из металла с матовой микротекстурой и стеклянную заднюю панель.