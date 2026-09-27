\

Смартфоны OPPO Find X10 продаются хуже ожидаемого

Китайские источники сообщают, что представленные на этой недели флагманские смартфоны серии OPPO Find X10 не стали хитом продаж. Утверждается, что в первый день продаж на домашнем китайском рынке новинки продаются на 60% хуже, чем предыдущее поколение. Напомним, что в серии вошли модели Find X10E, Find X10 и Find X10 Pro Max, которые оценены от 745, 820 и 1010 долларов соответственно.

OPPO Find X10 получил 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9600M с тактовой частотой 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MP12, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2768:1272 пикселя, частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью 2000 нит, ОЗУ LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, кремний-углеродную батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт, основную камеру Hasselblad с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 6.0), 200 Мп (65-мм телеобъектив и стабилизация уровня CIPA 7.0) и 50 Мп (15-мм сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, поддержку Wi-Fi 7, корпус толщиной 8,35 мм и массой 216 граммов, защиту от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), боковую рамку из металла с матовой микротекстурой и стеклянную заднюю панель.
Nothing Phone (2) не получит Android 17…
Компания Nothing опубликовала перечень своих смартфонов, которые не будут обновлены до фирменной прошивки…
Motorola Signature 27 будет работать на GrapheneOS…
В марте этого года разработчики GrapheneOS объявили о партнёрстве с Motorola. Эта версия Android делает о…
Представлен смартфон POCO X8 Power 5G с АКБ на 10000 мАч …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO X8 Power 5G, главной особенностью которой с…
HONOR Robot Phone получил дату выхода …
Компания HONOR объявила, что официальная презентация необычного смартфона Robot Phone состоится в Китае 1…
Представлена глобальная версия смартфона Poco X8…
Презентация компании Poco была посвящена не только моделям F9 Pro и F9 Ultra — ещё компания наконец предс…
Samsung представила доступный флагман Galaxy S26 FE…
Компания Samsung сегодня представила Galaxy S26 FE — новую модель своей серии Fan Edition. Смартфон сочет…
Samsung выпустила недорогой смартфон Galaxy F70 Pro…
Сегодня Samsung представила смартфон Galaxy F70 Pro, который при вполне разумной стоимости может похваста…
Представлен смартфон HONOR Play11 5G с АКБ на 8300 мАч …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью Play11 5G, которая базируется на 4-нанометровой о…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor