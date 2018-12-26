Смартфоны OnePlus 5 и 5Tполучили стабильную версию Android 9.0 Pie

Компания OnePlus начала распространение финальной стабильной версии прошивки OxygenOS 9.0.0 на базе Android 9.0 Pie для пользователей смартфонов OnePlus 5 и OnePlus 5T. Прошивка привносит новый пользовательский интерфейс, новую систему навигации на базе жестов, обновленный игровой режим Gaming mode 3.0, обновленный режим Not Disturb (DND), поддержку приложения Google Lens в стоковой камере, а также декабрьский патч безопасности Android.

Напомним, что OnePlus 5T оснащается алюминиевым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 6,01-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной тыльной камерой 20+16 Мп на основе сенсоров Sony IMX398 и IMX376K, 16-Мп фронталкой на базе Sony IMX371, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, портом USB 2.0 Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом и аккумулятором на 3300 мАч.