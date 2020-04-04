Смартфоны OnePlus 8 получат Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G

Смартфоны восьмой серии компаний OnePlus, оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 865 со встроенным модемом Snapdragon X55, которая поддерживает сети пятого поколения 5G.

Процессор Qualcomm Snapdragon 865 построен по 7-нанометровому техпроцессу и имеет 8 ядер. Четыре производительных Cortex-A77: три ядра работают на максимальной частоте 2.84 ГГц и одно ядро на 2.4 ГГц. Остальные четыре ядра энергоэффективных с частотой 1.8 ГГц. Ещё процессор имеет графический ускоритель Adreno 650.

Также новинки получат новую оперативную память LPDDR5 cо скоростью передачи данных до 6400 Мбит/с и встроенный накопитель UFS 3.0 с технологиями Turbo Write и Host Performance Booster. Где скорость чтения и записи будет достигать 1700 Мбит/с.