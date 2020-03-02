Смартфоны Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro позируют на официальных рендерах

2020-03-02, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Oppo Find X2 ; [8]
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал, который постоянно публикует различную информацию о новых смартфонах, на этот раз поделился данными о смартфонах Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro, а если быть точнее, то их официальными рендерами. Итак, Oppo Find X2 будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, экраном с разрешением 3K и частотой 120 Гц, врезанной в дисплей селфи-камерой, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а также 30-Вт беспроводной зарядкой. Oppo Find X2 Pro получит основную камеру с перископным модулем с 60-кратным зумом. Выход смартфона Oppo Find X2 запланирован 6 марта этого года


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