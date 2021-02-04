Смартфоны Oppo Find X3 показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал изображения смартфонов Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo и Find X3 Lite, которые еще не были представлены официально. Первые две модели оснащаются скругленными дисплеями с врезанными в левый верхний угол камерами, а младшая модель Lite довольствуется плоским экраном.

Смартфону Oppo Find X3 Pro приписывают восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, модемом Snapdragon X60 5G и графикой Adreno 660, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленная ОС ColorOS 11.2 на базе Android 11, дисплей с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп и 3 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, а также поддержку проводной быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.