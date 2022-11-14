Смартфоны Oppo Reno9 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения и подробности о смартфонах серии Oppo Reno9, которые еще не были представлены официально. Судя по рендерам, внешне новинки почти не будут отличаться друг от друга. Что до технической части, базовую модель оснастят восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 64-тыльной камерой, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 67-Вт зарядки.

Reno9 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 8100 Max, 50-Мп основную камеру с датчиком Sony IMX890, аккумулятор на 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки на 67 Вт. Oppo Reno9 Pro Plus приписывают наличие чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1, 50-Мп камеры на сенсоре Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, АКБ ёмкостью 4700 мАч и поддержки 80-Вт зарядки.

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