Смартфоны POCO вскоре получат поддержку MIUI 14

Сегодня сотрудники компании Xiaomi официально анонсировали запуск операционной системы MIUI 14 на смартфоны бренда POCO, расписав график до конца текущего года. Стоит отметить, что хотя в самой компании MIUI 14 называют операционной системой, на деле это немного не так — MIUI 14 это фирменная прошивка, которая устанавливается поверх операционной системы Android 13. Соответственно, владельцы свежих смартфонов компании вскоре получат возможность пользоваться достаточно современной версией прошивки, которая базируется на самой современной версии операционной системы Android. Это очень приятный момент, потому что на самом деле на текущий момент далеко не все китайские смартфоны могут похвастаться поддержкой столь свежей версии Android.

Также хотелось бы отметить, что на самом деле ничего кардинально нового пользователь в данной версии прошивки не получит, потому что Android 13 от Android 12 визуально почти не отличается. Основные преимущества заключаются во встроенных функциях конфиденциальности и мелочах, на которые обратит внимание далеко не каждый пользователь. Соответственно, если ваш смартфон не получит поддержку новой прошивки или вам придётся ждать апдейта до конца текущего года, огорчаться точно не стоит — вы не так уж много потеряете. Но мы очень рады, что даже дочерние компании Xiaomi в конечном итоге получают обновление до Android 13, пока оппоненты по сегменту с трудом осваивают переход на Android 12. Это хороший знак.
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