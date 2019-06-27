Смартфоны Realme 1 и Realme U1 получили Android Pie

2019-06-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Realme 1; [95]
Компания Realme выпустила обновление до ColorOS 6 на основе Android Pie для своих смартфонов Realme 1 и Realme U1. Из нововведений стоит отметить новый пользовательский интерфейс, систему навигации на базе жестов, панель приложений, ночной режим Nightscape и майский патч системы безопасности Android. Следующими в очереди на обновление – модели Realme 2 и C1.

Напомним, что представленный год назад Realme 1 получил 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, процессор MediaTek Helio P60, 3 или 6 ГБ оперативной и 32 или 128 ГБ флэш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 3410 мАч, поддержку распознавания лица с функциями ИИ у камеры, слоты для двух SIM-карт и карты памяти, а также предустановленную ОС Android 8.1 с фирменной оболочкой.

Комментарии и отзывы Realme 1
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