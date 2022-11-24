Смартфоны Realme 10 Pro стали бестселлером в Китае

Компания Realme отчиталась результатами по итогам первой недели продаж смартфонов Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+ на домашнем китайском рынке. Утверждается, что на всех торговых площадках было реализовано 200 тысяч устройств. Напомним, что новинки оценены в 225 долларов и 240 долларов соответственно.

Младшая модель может похвастаться 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и боковыми рамками всего 1 мм, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0, поддержкой сотовых сетей 5G, габаритами 163,7:74,2:8,1 мм и массой 190 г.
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