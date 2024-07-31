Смартфоны Realme 13 Pro бьют рекорды предзаказов

Компания Realme похвасталась успехами представленных вчера смартфонов Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+. Сообщается, что за первые 6 часов было принято 10 тысяч предварительных заказов. Это рекорд для линейки Realme Pro.

Напомним, что оцененный на дебютном индийском рынке от 320 долларов Realme 13 Pro характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением 2412:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, 4-нм 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, девятислойной системой охлаждения, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LTY-600 с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, АКБ ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной зарядки на 45 Вт и оболочкой Realme UI 5.0 на базе ОС Android 14.