Смартфоны Realme 6 и 6 Pro появятся в России

Сегодня стало известно, что совсем скоро в Россию приедут недорогие смартфоны с 90-герцевыми экранами, а если быть точнее то это Realme 6 и 6 Pro, которые были представлены два месяца назад. Пока неизвестно, получат ли смартфоны модуль бесконтактных платежей NFC для российского рынка.

Напомним, что Realme 6 оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, производительной платформой MediaTek Helio G90T, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, от 64 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, квадрокамерой с главным датчиком Samsung GW1 разрешением 64 Мп и 8 Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой на 16 Мп, 3,5- мм разъемом и предустановленной Android 10 с оболочкой Realme UI. Realme 6 Pro получил 6,6-дюймовый экран, двойную селфи-камеру, основную квадрокамеру, однокристальную систему Snapdragon 720G, а также от 6 ГБ оперативной памяти.