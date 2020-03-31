Смартфоны Realme 6 и Realme 6i скоро выйдут в Европе

2020-03-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Realme 6 ; [100]
Бренд Realme объявил дату начала продаж и цену смартфонов Realme 6 и 6i в Европе. Итак, смартфоны появятся в Старом Свете 13 апреля. Realme 6i оценен в 200 евро за базовую версию, а Realme 6 – от 230 евро. Напомним, что младшая модель оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, однокристальной системой MediaTek Helio G80, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с четырьмя модулями, главный из которых получил датчик изображения разрешением 48 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп. Что до Realme 6, то его главной особенностью стал дисплей с частотой обновления 90 Гц.


Комментарии и отзывы Realme 6
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