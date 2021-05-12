Смартфоны Realme 8 и Realme 8 5G выпустили в Европе

Компания Realme выпустила в европейскую продажу смартфоны Realme 8 и Realme 8 5G, которые недавно вышли в Индии. Realme 8 можно приобрести в варианте с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти по специальной цене 179 евро, но только до 13 мая. Версия на 6/128 ГБ обойдется в 219 евро.

Напомним, что Realme 8 характеризуется 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G95 с частотой до 2,0 ГГц, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп, сцены, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.