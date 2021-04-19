Смартфоны Realme Q3 выпустят 22 апреля

Компания Realme объявила о том, что смартфоны серии Realme Q3 будут представлены 22 апреля. Помимо стандартной модели в серию войдет еще и Realme Q3 Pro. Именно Realme Q3 Pro изображен на тизере. Что до характеристик, смартфону прочат основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, батарею ёмкостью 4500 мАч, предустановленную операционную систему Android 11, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 50 Вт, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1100 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, а также 8 ГБ ОЗУ.