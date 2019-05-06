Смартфоны Realme X и Realme X Lite представят 15 мая

Бренд Realme, принадлежащий китайской компании OPPO, объявил об анонсе смартфона Realme X в Китае 15 мая. Недавно он была сертифицирована TENAA в Китае с номером модели RMX1901. Компания также запустит более доступный Realme X Youth Edition (Lite).

Официальные тизеры демонстрируют отличный дисплей 6,5 дюймовый дисплей Full HD+, всплывающую камеру в виде сдвоенного блока на основе сенсоров 48 МП и 5 МП. По слухам, телефон работает на Snapdragon 855 и питается от батареи ёмкостью 3680 мАч. Компания сообщает, что раскроет новые подробности о смартфоне ближайшее время.