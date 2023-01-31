Смартфоны Redmi A2 и Redmi A2+ готовы к выходу

В базе данных индийского регулятора BIS обнаружились упоминания смартфонов Redmi A2 и Redmi A2+, которые еще не были представлены официально. Устройства проходят под кодовыми номерами 23028RN4DH и 23028RN4DI.

Стоит отметить, что оцененный в 90 долларов смартфон Redmi A1 был выпущен в сентябре прошлого года. Аппарат оснащается предустановленной ОС Android Go, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и стандартной кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, четырехъядерной платформой MediaTek Helio A22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR и модемом 4G/LTE, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.
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