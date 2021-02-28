Смартфоны Redmi K40 и K40 Pro уже распроданы

Руководитель Redmi Лю Вейбинг заявил, что смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro уже полностью распроданы. Как такое могло случиться, если розничные продажи стартуют только 4 марта? Вероятно, количество предварительных заказов уже превысило число произведенных смартфонов. Учитывая проблемы с производством чипов, подобную ситуацию можно было предсказать.

Напомним, что Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ получили топовую платформу Snapdragon 888. Стандартная модель в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ оценена всего в 435 долларов, с 8/128 ГБ – 465 долларов и с 8/256 ГБ – 510 долларов. Что до Redmi K40 Pro с 12/256 ГБ памяти, то за него просят 575 долларов.