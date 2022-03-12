Смартфоны Redmi K50 уже собрали 200 тысяч заявок на покупку

Сетевые источники сообщают о том, что всего за несколько часов компания Xiaomi собрала в Китае более 200 тысяч заявок на покупку смартфонов серии Redmi K50 – K50, K50 Pro и K50 Pro+. Ранее стало известно, что смартфоны получат адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.3, многомодульную тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, продвинутую систему охлаждения, производительные однокристальные системы MediaTek Dimensity 8100 и Dimensity 9000, ИК-излучатель и поддержку NFC для бесконтактных платежей. Официальная презентация новинок состоится 17 марта.