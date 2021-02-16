Смартфоны Redmi Note 10 представят 4 марта

Компания Redmi объявила о том, что официальная презентация смартфонов Redmi Note 10 состоится уже 4 марта. Ранее сразу несколько инсайдеров называли в качестве даты дебюта 10 марта. Предполагается, что в линейку войдут сразу четыре модели: Redmi Note 10 5G, Note 10 4G, Note 10 Pro 5G и Note 10 Pro 4G. По предварительным данным, смартфоны получат платформы Snapdragon 735G и Snapdragon 750G, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп или 64 Мп, дисплеи с кадровой частотой 90 или 120 Гц, от 4 до 6 ГБ оперативной и от 64 ГБ до 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор ёмкостью 5050 мАч.

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