Смартфоны Redmi Note 12 появились в международной продаже

Компания Xiaomi дала старт международным продажам смартфонов серии Redmi Note 12, которые теперь станут доступен не только в Китае, но и в Индии. Redmi Note 12 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 190 долларов, Redmi Note 12 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти – 255 долларов, а Redmi Note 12 Pro+ с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 320 долларов.

Напомним, что Redmi Note 12 оснащается OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц (есть режимы с 90 Гц или 60 Гц), восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (390 000 баллов в AnTuTu), фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP53, 3,5-мм разъемом для наушников, ИК-излучателем и боковым сканером отпечатков пальцев.
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