Смартфоны Redmi Note 12 собрали уже полмиллиона предзаказов

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфоны Redmi Note 12 собрали уже более 514 тысяч предварительных заказов на китайских торговых площадках Tmall и JD.com. Речь идет о моделях Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro. Их официальная презентация состоится завтра, 27 октября.

Ранее было объявлено, что Redmi Note 12 Pro+ оснастят основной камерой на базе 200-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HPX с оптической системой стабилизации изображения. Сенсор может похвастаться оптическим форматом 1/1,4 дюйма (площадь на 24% больше, чем у популярного Sony IMX766), биннингом 16:1, поддержкой записи видео в разрешении 8K при 30 к/с, автофокусом Super QPD AF и поддержкой разрешений 200 Мп, 50 Мп и 12,5 Мп. Также в камере будет задействована новая технология DTI для лучшей цветопередачи и технология ISOCELL 3.0 для меньшего количества шума.