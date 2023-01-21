Смартфоны Redmi Note 12 стали бестселлерами в Индии

Напомним, что глобальная версия Redmi Note 12 Pro характеризуется 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 13.