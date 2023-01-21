Смартфоны Redmi Note 12 стали бестселлерами в Индии

Компания Redmi похвасталась успешными продажами смартфонов серии Redmi Note 12 на индийском рынке, где они были выпущены чуть больше недели назад. Утверждается, что за это время было реализовано смартфонов на 3 миллиарда рупий или около 37 миллионов долларов. Какая модель оказалась самой популярной, не уточняется.

Напомним, что глобальная версия Redmi Note 12 Pro характеризуется 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 13.
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