Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 будут стоить $135 и $215

Сетевые источники поделились подробностями о новой линейке смартфонов Samsung Galaxy M, которая еще не была представлена официально. Сообщается, что модели M10 и M20 дебютируют уже в январе, а вот Galaxy M30 выйдет позже. Цена Samsung Galaxy M10 составит всего 135 долларов, а главным для Samsung рынком станет Индии. Более продвинутая модель Galaxy M20 обойдется в 215 долларов, а не $250-300, как сообщалось ранее. Напомним, что главной особенностью новых смартфонов станут экраны с каплевидными вырезами, которые получат название Infinity-V Display.