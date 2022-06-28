Смартфоны Samsung Galaxy S22 получат бета-тест One UI 5.0 на базе Android 13

По некоторым данным, выпуск публичной бета-версии нового интерфейса One UI 5.0 на базе Android 13 должно состоятся в июле этого года.

Как и ожидалось, первые устройства которые получат новую пользовательскую оболочку One UI 5.0 станут флагманские смартфоны серии Galaxy S22. Также в бета-тесте будут участвовать смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Ожидается, что финальная версия One UI 5.0 появится только в октябре. Это раньше, чем состоялся релиз One UI 4.0. В целом, компания Samsung планирует выпустить One UI 5.0 на базе Android 13 для большинства своих устройств.

Выход бета-версии One UI 5.0 состоится с 11 по 17 июля.
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