Смартфоны Samsung Galaxy S23 и S22 сравнили на фото

Авторитетный информатор Ice Universe поделился сравнительной фотографией, на которой изображены чехлы для еще не представленных смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23, а также для актуальных Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Судя по всему, новинки будут отличаться чуть измененной формой островков для основных камер.

По предварительным данным, грядущие флагманы получат однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и дисплеи Samsung AMOLED последнего поколения E6, а Galaxy S23 Ultra сможет похвастаться 200-Мп главным модулем тыльной камеры. Официальный релиз линейки ожидается в начале следующего года.