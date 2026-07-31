Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 бьют рекорды продаж в Индии

Мы уже писали о том, что новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 показали отличный старт предзаказов в Южной Корее и России, а теперь пришли новости из Индии. Сообщается, что новинки получили 271 тысячу предзаказов за первые три дня. Прошлому поколению в лице Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 понадобилось 15 дней, чтобы добиться такого результата.

Напомним, что оцененный от 2200 долларов Galaxy Z Fold8 Ultra оснащается 8-дюймовым внутренним Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением 2504:2256 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 2520:1080 точек и той же частотой обновления, корпусом толщиной 4,1 мм и 8,9 мм, а также массой 215 граммов, топовым 3-нанометровым чипсетом, конфигурациями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной, 20-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок.
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