Смартфоны Samsung научатся составлять краткий пересказ видео на базе ИИ

Судя по информации из сети, компания Samsung наконец начинает распространять фирменную прошивку One UI 7, основанную на базе операционной системы Android 15, после нескольких месяцев задержки. Кроме того, уже сейчас известно, что следующей версией прошивки станет One UI 8 на базе Android 16, и пользователи в социальных сетях уже высказывают на дежду о том, что её выпуск пройдёт без таких длительных задержек. Среди нововведений, которые, вероятно, будут реализованы в One UI 8, многие ожидают возможность генерировать краткое содержание видеороликов прямо в фирменном браузере Samsung Internet посредством искусственного интеллекта. Эта функция сейчас проходит тестирование и, вероятно, её успеют выпустить даже раньше новой прошивки. После официального запуска нововведения пользователи смогут получать краткие аннотации к любым видео в интернете через браузер Samsung.

Причём на устройствах серии Galaxy S25 всё будет происходить локально, благодаря возможностям чипа Snapdragon 8 Elite. Собственно, если вы хотите опробовать функцию уже сейчас, можно ввести в адресной строке браузера Samsung строку internet://debug, открыть меню и перейти в Настройки, затем найти пункт Debug settings и Single module tests, а там открыть меню AI Summarize Settings и активировать пункт Enable Video Summarize. Впрочем, делать этого пока что не рекомендуется — функция предназначена исключительно для тестирования, и её стабильность не гарантирована разработчиком.