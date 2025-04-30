Смартфоны Samsung научатся составлять краткий пересказ видео на базе ИИ

Судя по информации из сети, компания Samsung наконец начинает распространять фирменную прошивку One UI 7, основанную на базе операционной системы Android 15, после нескольких месяцев задержки. Кроме того, уже сейчас известно, что следующей версией прошивки станет One UI 8 на базе Android 16, и пользователи в социальных сетях уже высказывают на дежду о том, что её выпуск пройдёт без таких длительных задержек. Среди нововведений, которые, вероятно, будут реализованы в One UI 8, многие ожидают возможность генерировать краткое содержание видеороликов прямо в фирменном браузере Samsung Internet посредством искусственного интеллекта. Эта функция сейчас проходит тестирование и, вероятно, её успеют выпустить даже раньше новой прошивки. После официального запуска нововведения пользователи смогут получать краткие аннотации к любым видео в интернете через браузер Samsung.

Причём на устройствах серии Galaxy S25 всё будет происходить локально, благодаря возможностям чипа Snapdragon 8 Elite. Собственно, если вы хотите опробовать функцию уже сейчас, можно ввести в адресной строке браузера Samsung строку internet://debug, открыть меню и перейти в Настройки, затем найти пункт Debug settings и Single module tests, а там открыть меню AI Summarize Settings и активировать пункт Enable Video Summarize. Впрочем, делать этого пока что не рекомендуется — функция предназначена исключительно для тестирования, и её стабильность не гарантирована разработчиком.
Nothing Phone (3a) засветился на первом фото …
В сети появилась первая живая фотография смартфона Nothing Phone (3a), официальный релиз которого ожидает…
Qualcomm готовит к релизу процессор Snapdragon 8s Gen 4…
В прошлом году компания Qualcomm изменила название своей флагманской линейки, заменив Snapdragon 8 Gen 3 …
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT…
Складные смартфоны давно перестали быть диковинкой, но тройные «раскладушки» — это абсолютно новый уровен…
OPPO Find X8s приписывают ультратонкие рамки экрана…
Компания OPPO опубликовала изображение смартфона OPPO Find X8s, который еще не был представлен официально…
Смартфон Moto X60 получит 50-Мп фронтальную камеру …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились параметры смартфона Moto X60, релиз которого ожида…
Наушники TECNO Sonic 2 оценили в 4500 рублей …
Компания TECNO дала старт российским продажам беспроводных наушников TECNO Sonic 2, рекомендованная цена …
Samsung Galaxy S25 Edge будет дороже, чем все думали…
После выхода серии смартфонов Galaxy S25 в начале года внимание поклонников Samsung постепенно переключил…
POCO F7 Pro оценили в 53 тысячи рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон POCO F7 Pro, рекомендованная цена которого составляе…
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor