Смартфоны Samsung первыми получают сертификацию Wi-Fi 6

Wi-Fi Alliance - это организация, которая устанавливает стандарты для индустрии Wi-Fi, а также сертифицирует устройства.

Samsung объявила, что телефоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ первыми получили сертификацию от Wi-Fi Alliance - Wi-Fi 6. Эта технология работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая большую пропускную способность. Производитель отмечает, что Wi-Fi 6 позволит людям одновременно транслировать HD-развлечения, управлять интеллектуальными устройствами и поддерживать различные устройства с поддержкой Wi-Fi 6. По данным CNET, Wi-Fi 6 передает данные на 30% быстрее, чем Wi-Fi 5, но вам понадобится маршрутизатор Wi-Fi 6 и устройство, которое поддерживает новое поколение. Благодаря расширенной емкости, доступной с Wi-Fi 6, не нужно сильно беспокоиться о снижении скорости передачи данных по Wi-Fi, поскольку к маршрутизатору подключается все больше и больше устройств.

В настоящее время Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max также поддерживают Wi-Fi 6 и проходят процесс сертификации.