Смартфоны Samsung в дефиците из-за нехватки процессоров

Глобальная нехватка полупроводниковых компонентов, в частности микрочипов и процессоров, настигла не только рынок смартфонов и видеокарт, но и рынок умных автомобилей и устройств в сегменте бытовой техники. OEM-производители смартфонов, конечно, принимают меры, но дефицит, судя по всему, всё же настиг компанию Samsung, чьи новейшие телефоны среднего класса теперь, как сообщается, недоступны в том количестве, которое необходимо потенциальным покупателям. Samsung анонсировала Galaxy A72 и две версии Galaxy A52, включая модель 5G, в марте прошлого года. Последний смартфон, в частности, активно продается в США, где устройство рекламируется как одно из наиболее доступных вариантов смартфона с поддержкой сотовой сети 5G.

К сожалению, на текущий момент получить заветные устройства достаточно проблематично, так как в цепочке поставок возникли проблемы. Южнокорейское издание The Elec раскрывает причину задержки — судя по всему, у Samsung возникли трудности с получением процессоров для смартфонов Galaxy A52 и Galaxy A72. Речь идет про Qualcomm Snapdragon 720G и Snapdragon 750G с поддержкой 5G соответственно, которых на текущий момент банально не хватает всем желающим. Разумеется, не только Samsung страдает от нехватки чипов Snapdragon 720G и 750G, поскольку, например, Xiaomi также зависит от этих чипов среднего уровня в своих линиях Mi Note и Redmi. Будем следить за развитием событий, чтобы узнать больше интересной информации.