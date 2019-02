Смартфоны Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus показались на рендерах

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт опубликовал качественные рендеры смартфона Sony Xperia 10 Plus, который показан со всех сторон. Также на некоторых рендерах смартфон сравнивается с меньшей моделью Sony Xperia 10. Стоит заметить, что некоторые источники называют грядущие новинки Sony Xperia XA3 и Xperia XA3 Plus, а другие уверены, что они выйдут в продажу под названиями Sony Xperia 10 и Sony Xperia 10 Plus. Смартфонам прочат вытянутый экран с соотношением сторон 21:9, восьмиядерный чипсет Snapdragon 636, два динамика, разъем USB-C и 3,5 мм разъем для наушников. Официальный анонс новинок ожидается в конце февраля на выставке Mobile World Congress 2019.