Смартфоны VinSmart поступили в продажу в России

Вьетнамская компания VinSmart, сегодня представила на российский рынок свои смартфоны.

Смартфоны Vsmart уже доступны в таких магазинах как: Связной, Tmall и Онлайн Трейд.

Компания VinSmart представила в Россий четыре вида смартфона : Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и флагман Vsmart Live.

Vsmart Live

Vsmart Joy 2+

Vsmart Star

Vsmart Bee

Это смартфон с тройным модулем на 48 МП с безрамочным AMOLED-дисплеем с диагональю 6,2 дюйма и сканером отпечатка пальца на экране. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675 в паре 4/6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. За версию 4/64 ГБ придется отдать 14 990 рублей, а за версию 6/64 ГБ-16 990 рублей.Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450, также смартфон получил двойную камеру с модулем на 13 МП + 5 МП. Фронтальная камера здесь получила 8 МП. Экран смартфона составляет 6.2 дюйма. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон представлен в двух версиях: 2/32 ГБ и 3/32 ГБ по рекомендованной цене 9 990 и 11 990 рублей соответственно.Этот смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 215. Это четырёхъядерный 64-битный процессор с максимальной частотой 1,3 ГГц. Также смартфон получил двойную основную камеру и каплевидный вырез на экране под фронтальную камеру. Vsmart Star получил 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. За смартфон производитель просит 6 990 рублей.Vsmart Bee оснастили IPS дисплеем с разрешением HD+. За работу смартфона будет отвечать четырёхъядерный процессор MediaTek с максимальной частотой 1,5 ГГц. Основная камера получила 8 МП, а вот фронтальная всего лишь 5 МП. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 2500 мАч. Это самый бюджетный смартфон из всех представленных этого бренда. За него производитель просит 4 990 рублей.