Смартфоны Vivo V23 и V23e представлены в России

Компания Vivo поделилась подробностями российского релиза смартфонов Vivo V23 и V23e, которые были представлены в начале этого года. Смартфоны станут доступны для предзаказа с 17 февраля, а старт розничных продаж намечен на 1 марта. Vivo V23 со 128 ГБ флеш-памяти оценен в 41 тысячу рублей, а с 256 ГБ – 50 тысяч рублей. Цена V23e составляет 30 тысяч рублей.

Напомним, что Vivo V23 характеризуется поддержкой сотовых сетей 5G, однокристальной системой MediaTek Dimensity 920, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 6,44-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, поддержкой стандарта HDR10+ и 98% охватом цветового пространства NTSC, сдвоенной фронтальной камерой с разрешением 50 Мп и 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), подэкранным дактилоскопом, толщиной 7,39 мм, массой 179 г, АКБ ёмкостью 4200 мАч, поддержкой проводной зарядки на 44 Вт и предустановленной ОС Funtouch OS 12 на основе Android 12.