Смартфоны Vivo X100 уже раскупили в Китае

Представители компании Vivo объявили, что продажи флагманских смартфонов Vivo X100 и Vivo X100 Pro оказались на 740% выше по сравнению с Vivo X90 и Vivo X90 Pro. Ажиотаж привел к тому, что купить новинки в Китае сейчас невозможно. Ранее был зафиксирован высокий спрос на флагманские серии iQOO 12 и Xiaomi 14.

Напомним, что оцененная от 550 долларов базовая модель Vivo X100 оснащается самой мощной Android-платформой MediaTek Dimensity 9300, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2800:1260 пикселей, пиковой яркостью 3000 кд/кв.м., частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, тройной основной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (IMX920 VCS Bionic формата 1/1,49″ с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль с фокусным расстоянием 70 мм), защитой от воды и пыли (IP68), стереодинамиками и модулем NFC.