Смартфоны Vivo X100 уже раскупили в Китае

Представители компании Vivo объявили, что продажи флагманских смартфонов Vivo X100 и Vivo X100 Pro оказались на 740% выше по сравнению с Vivo X90 и Vivo X90 Pro. Ажиотаж привел к тому, что купить новинки в Китае сейчас невозможно. Ранее был зафиксирован высокий спрос на флагманские серии iQOO 12 и Xiaomi 14.

Напомним, что оцененная от 550 долларов базовая модель Vivo X100 оснащается самой мощной Android-платформой MediaTek Dimensity 9300, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2800:1260 пикселей, пиковой яркостью 3000 кд/кв.м., частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, тройной основной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (IMX920 VCS Bionic формата 1/1,49″ с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль с фокусным расстоянием 70 мм), защитой от воды и пыли (IP68), стереодинамиками и модулем NFC.
Samsung представила новый трекер Galaxy SmartTag2…
С 2021 года компания Samsung работает в сегменте умных трекеров, выпуская модели Galaxy SmartTag и SmartT…
iPhone 15 Pro Max будет продаваться лучше предшественника…
Согласно многочисленным слухам, iPhone 15 Pro Max от Apple будет единственным смартфоном компании в этом …
Honor 100 Pro приписывают 100-Вт зарядку …
Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Honor 100 Pro, который еще…
Складной смартфон OPPO Find N3 Flip оценен в $930…
Компания OPPO пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Find N3 Flip, которая появится в продаже …
Глобальные Xiaomi 13 и 13 Pro обновили до Android 14…
Компания Xiaomi начала распространение глобальной версии фирменной прошивки MIUI на базе операционной сис…
Apple пожадничала с комплектным кабелем для iPhone 15 Pro …
Одной из особенностей смартфонов серии iPhone 15 стал переход на разъем USB-C. При этом, младшие модели п…
Смартфон iQOO Z8 оценен в 233 доллара …
Компания Vivo пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью iQOO Z8, которая появится в продаж…
Процессор Huawei Kirin 9000S получил уникальную микроархитек…
По информации известных инсайдеров, система-на-кристалле Kirin 9000S, на которой будет работать новый сма…
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor