Смартфоны Xiaomi 12 мгновенно стали бестселлерами в Китае

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфонов Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X, которые вчера появились в китайской продаже. Оказывается, всего за пять минут со старта продаж было продано устройств на 300 млн долларов. И это при том, что цена на новые флагманы Xiaomi выросла, по сравнению с предыдущим поколением. Xiaomi 12X оценен от 500 долларов, Xiaomi 12 – от 580 долларов, а Xiaomi 12 Pro – от 740 долларов.

Напомним, что Xiaomi 12 характеризуется флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, врезанной фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сотовых сетей 5G.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12
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