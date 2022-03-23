Смартфоны Xiaomi 12 появились в европейской продаже

Компания Xiaomi выпустила в глобальную продажу флагманские смартфоны Xiaomi 12X, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, которые уже давно доступны в Китае. Цены на новинки стартуют от 650, 750 и 1000 долларов соответственно. Для сравнения, в Поднебесной смартфоны оценены от 470, 585 и 745 долларов.

Самой мощной моделью в линейке является Xiaomi 12 Pro, который оснащается 6,73-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED поколения E5 (технология LTPO 2.0) с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, флагманской платформой Snapdragon 8 Gen 1, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, а также четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision.