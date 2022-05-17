Смартфоны Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro находятся в разработке

Компания Xiaomi работает над серией смартфонов Xiaomi 12S, в которую войдут Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. Три новых телефона Xiaomi с номерами моделей 2203121C, 2206123SC и 2206122SC были сертифицированы китайским регулирующим органом. Ожидается, что эти устройства будут выпущены в Китае под названиями Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro соответственно.

Xiaomi 12S будет компактным флагманом с относительно небольшим экраном FHD+, изогнутым по бокам и поддерживающим частоту обновления 120 Гц. Отверстие для камеры будет расположено вверху по центру экрана. Тройная камера с 50-мегапиксельным основным датчиком изображения. Кроме того, устройство будет оснащено новым аппаратным алгоритмом для улучшения фотосъемки.

Xiaomi 12S Pro будет оснащен дисплеем с разрешением 2K с улучшенными характеристиками. Оба телефона будут основаны на однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Xiaomi 12S Pro может появиться в двух вариантах, второй будет основан на Dimensity 9000. Ранее также сообщалось, что Xiaomi 12S Pro станет первым флагманом на MediaTek.