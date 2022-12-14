Смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro появились в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам флагманских смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которые были представлены несколько дней назад. Стандартная модель оценена 575, 620, 660 и 720 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти. Старшая модель стоит в Китае 720, 775, 835 и 905 долларов за варианты с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 памяти соответственно.

Напомним, что камерофон Xiaomi 13 Pro оснащается 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED Е6 с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой от 1 до 120, яркостью 1200-1900 кд/кв.м, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 с оптикой Lecia и стабилизацией HyperOIS), 50 Мп (75-мм объектив на датчике S5KJN1) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4820 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-обратной беспроводной зарядок, версиями с керамической и «кожаной» задней панелями, защитой от пыли и воды (IP68), а также поддержкой Wi-Fi 6E.