Смартфоны Xiaomi 13 получит самую быструю память

Один руководителей компании Xiaomi Лэй Цзюнь объявил о том, что смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro получат самую быструю память среди смартфонов. Речь идет об оперативной памяти LPDDR5X со скоростью 8533 Мбит/с и флеш-память UFS 4.0. Утверждается, что ОЗУ LPDDR5X увеличит производительность на 33% по сравнению с предыдущим поколением, а UFS 4.0 – на 100% скорость последовательного чтения и записи. По словам Цзюня, перед нами самое крупное обновление оперативной и флеш-памяти в смартфонах Xiaomi за последние три года. Также не забываем, что Xiaomi 13 будет основан на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ранее Xiaomi объявила, что Xiaomi 13 сможет похвастаться лучшей автономностью, чем iPhone 14 Pro Max. Официальный дебют флагмана запланирован на 1 декабря.