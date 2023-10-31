Смартфоны Xiaomi 14 появились в продаже

Компания Xiaomi дала старт продажам флагманских смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые оценены в Китае от 545 и от 680 долларов соответственно. Также в продаже появилась специальная титановая версия, которая стоит 880 долларов.

Базовая модель характеризуется 6,36-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2670:1200 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus, 4-нанометровым флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), фронтальной камерой на 32 Мп, АКБ ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (IP68).
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