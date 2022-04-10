Смартфоны Xiaomi и Redmi получат обновление MIUI 13

Xiaomi обновила ряд смартфонов и планшетов для MIUI 13 и теперь опубликовал новый список устройств, которые получат новую прошивку MIUI 13. Xiaomi отмечает, что некоторые модели из этого списка уже получили стабильную версию MIUI 13, остальные получат ее до конца мая. Речь идет о китайском рынке, в других странах и регионах финальная MIUI 13 для моделей из этого списка выйдет позже.

Список смартфонов, подлежащих обновлению: Mi 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 4G, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi Note 9, Redmi K30 Extreme Edition, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro+, Redmi 10X 4G, Redmi 9, Mi 9 Pro 5G и Mi CC9 Pro.