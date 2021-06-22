Смартфоны ZTE теперь поддерживают 5G Messaging

С каждой новой мобильной беспроводной телекоммуникационной технологией или сетевым стандартом появляются новые преимущества, которые предоставляют пользователям куда больше возможностей для работы и развлечений. Например, появление 2G принесло услуги передачи данных, такие как текстовые сообщения, графические сообщения и мультимедийные сообщения, в то время как 3G принесло видеозвонки. Когда появился стандарт 4G, он обеспечил более быстрые и стабильные соединения, которые позволили потоковую передачу и более быструю загрузку, а также обмен сообщениями на основе RCS. 5G также обеспечивает более быстрое соединение с улучшением устаревшей системы обмена сообщениями.

И новая технология 5G Messaging, как говорят специалисты, улучшает мультимедийные сообщения, коммерческий обмен сообщениями, чат-ботов, так называемые карусели и даже поддержку платежей. Сообщения будут включать не только аудио и видео, но и геолокацию. Сервис также обеспечивает обмен сообщениями через Wi-Fi и групповые чаты. И сегодня компания ZTE официально объявила о добавлении поддержки 5G Messaging в MyOS — это собственная прошивка производителя для смартфонов на Android. Сообщается, что на данный момент только три телефона ZTE поддерживают обмен сообщениями 5G — это ZTE S30, Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra. Мы уверены, что позже эта функция появится на большем количестве устройств и для пользователей поддержка новейшей технологии общения на самом деле значит очень многое.