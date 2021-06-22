Смартфоны ZTE теперь поддерживают 5G Messaging

И новая технология 5G Messaging, как говорят специалисты, улучшает мультимедийные сообщения, коммерческий обмен сообщениями, чат-ботов, так называемые карусели и даже поддержку платежей. Сообщения будут включать не только аудио и видео, но и геолокацию. Сервис также обеспечивает обмен сообщениями через Wi-Fi и групповые чаты. И сегодня компания ZTE официально объявила о добавлении поддержки 5G Messaging в MyOS — это собственная прошивка производителя для смартфонов на Android. Сообщается, что на данный момент только три телефона ZTE поддерживают обмен сообщениями 5G — это ZTE S30, Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra. Мы уверены, что позже эта функция появится на большем количестве устройств и для пользователей поддержка новейшей технологии общения на самом деле значит очень многое.