Смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro показали в разных расцветках

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал качественные фотографии смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, первые обзоры которых должны появиться уже сегодня. Новинки запечатлены в различных расцветках. Напомним, что iPhone 12 будет продаваться в чёрном, белом, красном, зелёном и синем цветах корпуса, а iPhone 12 Pro – в графитовой, серебристой, золотой и тихоокеанской синей расцветках. Первый появится в российской продаже 23 октября по цене в 79 990, 84990 и 94 990 рублей за версии с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти, а второй по цене от 100 000 рублей за версию со 128 ГБ флеш-памяти.