Смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получили 120-Гц экраны

Помимо смартфонов iPhone 13 и iPhone 13 mini сегодня компания Apple выпустила старшие модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Новинки оснастили 6,1- и 6,7-дюймовыми OLED-дисплеями Super Retina XDR с разрешением 2532:1170 и 2778:1284 пикселя соответственно, яркостью до 1000 кд/м2, переменной кадровой частотой от 10 до 120 Гц, фирменным 5-нанометровым чипсетом Apple A15 Bionic, 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп (телефото с 6-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширокоугольный) и лидаром, фронтальной камерой на 12 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной на 15 Вт. Смартфоны появятся в продаже 24 сентября по цене от 100 и 110 тысяч рублей соответственно.

Комментарии и отзывы iPhone 13 Pro
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