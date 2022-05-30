Смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Pro поступят в серийное производство в августе

По данным JPMorgan Chase, серия iPhone 14 поступит в массовое производство в начале августа, а продажи начнутся в сентябре. Сначала в производство будут запущены две модели — iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

В новую линейку войдут модели iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Две стандартные версии, iPhone 14 и iPhone 14 Max, унаследуют дизайн предыдущего поколения, а iPhone 14 Max получит экран большего размера. При этом смартфоны получат прошлогоднюю мобильную платформу, 6 ГБ оперативной памяти, 12-мп и 60-герцовые экраны. Что касается iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, ожидается, что эти модели откажутся от челки. Они получат экраны LTPO с частотой 120 Гц, 6 ГБ оперативной памяти, новый чипсет и новую 48-мп камеру с поддержкой видео 8K.