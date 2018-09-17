Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max задержатся до октября

Судя по всему, прошлогодняя истерия с долгим ожиданием iPhone X повторится и в случае с новым поколением. На презентации Apple заявила, что предварительные заказы на iPhone XS и iPhone XS Max начнут принимать 14 сентября, а розничные продажи стартуют уже 21 сентября. Те пользователи, что уже оформили предзаказ на сайте Apple, должны были ожидать отправку в течение недели. Чуть позже время ожидания было изменено на 1-2 недели, а уже сегодня доставка была перенесена на промежуток с 1 по 7 октября. Скорее всего, первая партия смартфонов снова получилась недостаточной для традиционно высокого спроса, а потому нас ждут привычные очереди у магазинов в день продаж. Напомним, что в России старт продаж намечен на 28 сентября.