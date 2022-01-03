Смартфоны iQOO 9 и iQOO 9 Pro уже доступны для предзаказа

Официальный релиз смартфонов iQOO 9 и iQOO 9 Pro запланирован на 5 января, однако это не помешало китайскому магазину JD.com начать принимать на них предзаказы.

Некоторые сведения о смартфонах уже известно. Например, старшая модель получит изогнутый 6,68-дюймовый экран Samsung E5 AMOLED поколения LTPO 2.0 с адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, разрешением QHD+ (плотность пикселей на дюйм 517 PPI), максимальной яркостью 1500 кд/м2, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев с площадью 578 мм2 и распознаванием даже мокрых пальцы, флагманский восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 1 и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки на 120 Вт.