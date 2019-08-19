Смартфоны линейки Samsung Galaxy A в 2020 году получат камеры с разрешением до 108 Мп

На следующий год компания Samsung готовит новые смартфоны популярной линейки Galaxy A.

Что стоит ожидать

Во-первых, в 2020 году изменится нумерация смартфонов: теперь в конце названия будет добавляться единица. Например, не А20, А30 и т. д., а А21, А31.

Во-вторых, производитель основательно поработает над камерами: их будет как минимум три, а у старших моделей — четыре.

Базовая схема — это три модуля камеры: основной, дополнительный (с широкоугольным объективом) и вспомогательный (для анализа глубины). Такие камеры получат Galaxy A21, A31 и A41.

У «середнячков» добавится еще и четвертый модуль с разрешением 10 или 12 Мп с телеобъективом и двукратным оптическим зумом. Такие камеры будут у Galaxy A51 и A61.

У Galaxy A71, А81 и А91 четвертый модуль заменят на камеру ToF. Кроме того, повысится разрешение основного датчика: 48 Мп в Galaxy A71, 64 Мп в Galaxy A81 и 108 Мп в Galaxy A91. То есть 108-мегапиксельный датчик ISOCELL Bright HMX, который дебютировал на этой неделе, получит Samsung Galaxy A91.