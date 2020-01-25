Смартфоны линейки Samsung Galaxy S20 на качественных рендерах в защитных чехлах

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился качественными изображениями защитных чехлов для смартфонов Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, которые должны представить уже 11 февраля. Данные гаджеты должны получить Standing Cover, LED View Cover, Clear View и другие защитные кейсы. На данных рендерах показаны чехлы только в сером и черном цветах.

Samsung Galaxy S20+ оснастится 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED дисплеем (3200:1440 точек), основной камерой на 12 Мп, 12 Мп, 64 Мп и ToF, подэкранным дактилоскопом, чипсетом Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990, 12 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ флеш-памяти, батареей на 4500 мАч и поддержкой быстрой 25-Вт зарядки.

Samsung Galaxy S20 Ultra характеризуется 6,9-дюймовым Infinity-O Dynamic AMOLED дисплеем и 108-Мп камерой с 100-кратным гибридным зумом.