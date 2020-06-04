Смартфоны линейки Samsung Galaxy S20 подешевели в России

Крупные отечественные магазины синхронно начали продавать флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20 с крупной скидкой. Смартфоны стали выгоднее на сумму до 10 тысяч рублей. Например, Samsung Galaxy S20 теперь можно купить от 59 990 за Galaxy S20, S20+ от 64 990, а S20 Ultra за 89 990.

Напомним, что выпущенный в феврале этого года Samsung Galaxy S20 получил 6,2-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, 7-нанометровую восьмиядерную платформу Exynos 990 или Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, а также квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, 12 Мп сверхширокоугольным модулем, 12 Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом и стабилизатором, а также камерой 3D ToF.