Смартфоны линейки iPhone 16 показали на живых фото

В сети появились фотографии представленных вчера смартфонов iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Базовые модели получили 6,1 и 6,7-дюймовые дисплеи яркостью до 2000 кд/м2 и минимальной яркостью 1 кд/м2, фирменный 6-ядерный процессор A18, который на 30% производительнее предыдущего поколения, кнопкой Action Button, как в моделях Pro, твердотельной кнопкой Camera Control и сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 12 Мп (сверхширик с автофокусом).

Старшие модели могут похвастаться увеличенными OLED-экранами (6,3- и 6,9-дюйма), титановыми корпусами, 3-нанометровой однокристальной системой Apple A18 Pro с 16-ядерным NPU и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (запись видео 4K с 120 к/с), 48 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный зум). Смартфоны появятся в продаже 20 сентября по цене от 800, 900, 1000 и 1200 долларов соответственно.